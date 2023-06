DFB-Direktor Rudi Völler hat Hansi Flick angesichts der immer schärferen Kritik eine Jobgarantie gegeben. Auf die Frage, ob der 58-Jährige Bundestrainer bleiben werde, antwortete Völler am Mittwoch in der Morningshow von Hit Radio FFH: "Ja, natürlich. Hansi ist ein absoluter Top-Trainer, der alles dafür tut, um die Begeisterung im nächsten Spiel zurückzuholen. Er macht sich jeden Tag Gedanken, was er besser machen könnte - und das wird auch gelingen."

Die Kritik müsse man "ernst nehmen", betonte Völler, "aber man darf es auch nicht überbewerten, das erfolgt auch aus einer gewissen Enttäuschung heraus" über das 3:3 im 1000. Länderspiel gegen die Ukraine. Flick trage "ein bisschen die Hypothek der Weltmeisterschaft auf der Schulter, aber er hat gezeigt in Länderspielen und bei Bayern München, welch toller Trainer er ist", betonte Völler.

In der Testphase ein Jahr vor der Heim-EM könne "so ein Spiel mal schief gehen", erklärte der frühere Teamchef, "das hat aber nichts mit taktischen Veränderungen zu tun" wie der von Flick erprobten Dreierkette. "Wir haben uns in der ein oder anderen Situation nicht so gut angestellt und können es besser", führte Völler aus, "das wollen wir im nächsten Spiel beweisen."

Am Freitag (20.45 Uhr/ARD) trifft die Auswahl von Flick in Warschau auf Polen. Vier Tage später kommt es in Gelsenkirchen zum Duell mit Kolumbien (20.45 Uhr/RTL).