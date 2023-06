DFB-Direktor Rudi Völler hat Fußball-Bundestrainer Hansi Flick auch nach der 0:1-Pleite in Polen weiter den Rücken gestärkt. "Hansi Flick ist ein absoluter Toptrainer und der Richtige für diese Aufgabe. Er wird die Dinge so entscheiden, dass wir eine gute EM in Deutschland spielen werden", sagte Völler im Bild-Interview.

Allerdings gab er zu, "dass es uns im Moment noch nicht gelingt, die Euphorie für das Heim-Turnier zu entfachen, so wie wir es uns vorgenommen haben". Er verstehe die Enttäuschung der Fans und der breiten Öffentlichkeit. "Aktuell gibt es Gegenwind, den nur wir durch gute Leistungen und Siege in Rückenwind drehen können."

Dass Flick die Spiele gegen die Ukraine (3:3), in Polen und am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien zum Experimentieren nutzt, unterstütze er "total". So habe Debütant Malick Thiaw ( AC Mailand) in Warschau zeigen können, "dass er für uns bei der EM sehr wertvoll sein kann". Bis zur Heim-EURO sei noch viel Zeit, betonte Völler: "Ich bin überzeugt, dass wir in den Länderspielen im September und Oktober schon mehr von dem Gesicht der Mannschaft sehen, die wir 2024 bei unserem Heim-Turnier erleben werden."