Der neue Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft soll bis zur US-Reise im Oktober feststehen. "Wir wollen in den nächsten dreieinhalb Wochen den richtigen Trainer präsentieren", sagte Sportdirektor Rudi Völler, der die DFB-Auswahl am Dienstagabend (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund gegen den Vize-Weltmeister Frankreich gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner "einmalig" betreuen wird.

Innerhalb des Verbandes habe es nach der Trennung von Hansi Flick als Folge der Blamage gegen Japan (1:4) "schon Gespräche" gegeben, bestätigte Völler: "Natürlich gibt es Namen, die infrage kommen. Diese werde ich aber nicht kommentieren."

Julian Nagelsmann bezeichnete der 63-Jährige dann aber doch als einen "absoluten Top-Trainer". Allerdings schob Völler hinterher: "Wie viele andere auch."

Die Zeit drängt. In neun Monaten steht die Heim-EM an. Neben Nagelsmann wurden zuletzt auch Oliver Glasner, Stefan Kuntz, Louis van Gaal und Matthias Sammer gehandelt. Sammer steht nach SID-Informationen allerdings nicht zur Verfügung. Der Niederländer van Gaal rechnet sich wenig Chancen aus, da "noch nie "ein Ausländer für den Posten des Bundestrainers in Deutschland ausgewählt wurde".

Das DFB-Team trifft im Oktober in Hartford auf Gastgeber USA und in Philadelphia auf Mexiko. Bis dahin sei "es wichtig, dass wir einen Trainer finden, der es mit Leib und Seele macht", so Völler.