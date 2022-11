Basel (SID) - Der ehemalige Nachwuchstrainer von Fußball-Rekordmeister Bayern München Heiko Vogel wird Sportdirektor beim Schweizer Topklub FC Basel. Wie der Verein am Montag bekannt gab, tritt der 47-Jährige ab 1. Januar 2023 seinen neuen Posten an. Der gebürtige Pfälzer Vogel war bereits von Sommer 2009 bis Oktober 2012 zuerst als Assistenztrainer und dann als Cheftrainer in Basel tätig.

"Wir sind sehr glücklich, mit Heiko einen absoluten Fachmann für diese wichtige Funktion gefunden zu haben. Er kennt den Klub und das Umfeld und hat in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Klubs in Deutschland auf hohem Niveau sehr viel Erfahrung in der Führung von Mannschaften gesammelt", sagte Präsident David Degen.

In Deutschland war Vogel lange Jahre im Jugendbereich des FC Bayern angestellt, zuletzt hatte er bis zum Sommer als Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gearbeitet.