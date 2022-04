Die Siegesserie des FC Barcelona in der spanischen Fußballmeisterschaft hält an.

Köln (SID) - Die Siegesserie des FC Barcelona in der spanischen Fußballmeisterschaft hält an. Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Eintracht Frankfurt (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL) eroberten die Katalanen durch den sechsten Ligaerfolg in Serie im direkten Duell mit dem FC Sevilla den zweiten Tabellenplatz. Pedri (72.) erzielte das 1:0 (0:0)-Siegtor.

Zwei Wochen nach dem 4:0 im Clasico beim Erzrivalen und souveränen Tabellenführer Real Madrid war Barca die spielbestimmende Mannschaft. Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen war weitgehend beschäftigungslos, hielt aber in der Schlussphase den Sieg fest.