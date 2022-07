London (SID) - Abwehrchefin Marina Hegering hat zwei Tage vor dem EM-Finale der deutschen Fußballerinnen gegen England (Sonntag, 18.00 Uhr/ARD und DAZN) nur dosiert trainiert. Am Freitagvormittag absolvierte die 32-Jährige vom VfL Wolfsburg zur Belastungssteuerung ein individuelles Programm zunächst abseits des Mannschaftstrainings in Watford, weitere Details gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nicht preis.

Die Innenverteidigerin war im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) am vergangenen Mittwoch in der 81. Minute angeschlagen ausgewechselt worden, für sie kam Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt) in die Partie. Hegering stand bei bisher allen fünf EM-Partien in der Startformation des achtmaligen Europameisters.