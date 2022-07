London (SID) - Startrainer Jürgen Klopp hat seine Wahlheimat "enttäuscht" und sich vor dem Finale der Frauenfußball-EM zu seiner Herkunft bekannt. "Ich liebe England - aber mein Herz schlägt für Deutschland", sagte der Teammanager des FC Liverpool am Donnerstag mit Blick auf das Endspiel zwischen der englischen und deutschen Auswahl am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) in London.

"Das Wichtigste ist aber das Gesicht, dass der Frauenfußball gezeigt hat. Das Spiel ist explodiert. Ich schaue liebend gerne zu", äußerte Klopp, der den Deutschen schon vor dem Halbfinale gegen Frankreich (2:1) per Videobotschaft viel Glück gewünscht hatte: "Kompliment an alle Mannschaften, es war Werbung für den Fußball."