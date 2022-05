Frankfurt am Main (SID) - Im Vorfeld des Halbfinal-Rückspiels der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Wie die Frankfurter Polizei mitteilte, sollen etwa 15 bis 20 vermummte Personen in der Nacht zu Mittwoch in einem Pub im Stadtteil Bockenheim englische Fans angegriffen haben.

Laut Zeugenaussagen seien die Angreifer dem Fanlager der Eintracht zuzuordnen. Ein Mann aus Großbritannien wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Dienstag waren bereits zwei Briten von einer Gruppe junger Männer im Ausgehviertel Sachsenhausen attackiert worden.

Die Polizei wird rund um die Partie am Donnerstag (21.00 Uhr) laut eigenen Angaben mit "zahlreichen Einsatzkräften" im gesamtem Stadtgebiet präsent sein. Schon beim Hinspiel sowie rund um die Achtelfinals beider Teams in Sevilla war es zu Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern gekommen.