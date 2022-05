Die Polizei hatte vor dem Rückspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und dem englischen West Ham United alle Hände voll zu tun.

Frankfurt am Main (SID) - Die Polizei hatte vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag zwischen Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und dem englischen Premier-League-Klub West Ham United alle Hände voll zu tun. Wenige Stunden vor dem Anpfiff vermeldeten die Beamten die Festnahme von über 30 randalierenden Fans beider Lager.

Die Polizei musste nach eigenen Angaben "an mehreren Örtlichkeiten einschreiten, weil sich gewaltsuchende Anhänger beider Vereine Auseinandersetzungen lieferten beziehungsweise liefern wollten".

In Frankfurt werden 5000 Anhänger aus England erwartet, darunter auch sogenannte "Risikofans". Die Eintracht hatte das Hinspiel 2:1 gewonnen.