Martina Voss-Tecklenburg bangt nach der verpatzten WM-Generalprobe der deutschen Fußballerinnen auch noch um drei verletzte Spielerinnen. Lena Oberdorf ( Oberschenkel), Marina Hegering (Fuß) und Carolin Simon ( Knie) mussten beim 2:3 (0:0) gegen Sambia angeschlagen ausgewechselt werden. "Für uns ist jetzt schon klar, dass wir auf Backup-Lösung zurückgreifen müssen", sagte die Bundestrainerin.

Voss-Tecklenburg will am Samstagnachmittag ihren finalen 23er-Kader für die WM (20. Juli bis 20. August) verkünden, fünf Spielerinnen werden gestrichen. Am Dienstag steht dann der Abflug nach Australien auf dem Programm.

Die Verletzungen machen die Nominierung nun allerdings schwieriger. "Das wollten wir genau nicht, damit werden wir uns heute Nacht noch auseinandersetzen. Vielleicht braucht es morgen ein bisschen mehr Geduld", sagte Voss-Tecklenburg: "Da müssen wir uns erstmal sammeln. Das wirft vielleicht die eine oder andere Idee durcheinander."