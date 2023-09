Der frühere Bayern-Star Arturo Vidal hat sich im WM-Qualifikationsspiel der chilenischen Fußball-Nationalmannschaft eine schwere Knieverletzung zugezogen. Wie sein brasilianischer Verein Athletico Paranaense mitteilte, musste der 36-Jährige am Mittwoch wegen einer Blessur am Meniskus operiert werden. Damit ist die in Brasilien noch bis Dezember laufende Saison für den zentralen Mittelfeldspieler höchstwahrscheinlich beendet, seine Karriere will er aber fortsetzen.

"Ich bin in meinem Leben 1000 Mal aufgestanden und heute wird keine Ausnahme sein", schrieb der von 2015 bis 2018 bei Bayern aktive Vidal bei Instagram: "Früher oder später werde ich dort sein, wo ich mich am liebsten aufhalte, auf einem Fußballfeld, und Spaß haben, wie ich es während meiner gesamten Karriere getan habe." Im Duell mit Kolumbien (0:0) war er am Dienstag nach 73 Minuten mit einer Trage von Feld gebracht worden.