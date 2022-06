Herzogenaurach (SID) - Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird ihren finalen EM-Kader am kommenden Samstag verkünden. Am Ende des aktuellen Lehrgangs in Herzogenaurach erfahren demnach fünf Spielerinnen, dass sie nicht zum 23-köpfigen Aufgebot für die Titeljagd in England (6. bis 31. Juli) gehören.

"Natürlich ist der Konkurrenzkampf hier immer groß, niemand darf sich zu sicher sein", sagte Lena Lattwein (22/VfL Wolfsburg) in einer Medienrunde am Montag zur letzten Runde im EM-Casting. Die Stimmung leide nicht unter der Anspannung, versicherte die Mittelfeldspielerin, aber: "Jede will das Turnier spielen, das ist Fakt."

Als gestandene Spielerin nimmt Lina Magull (FC Bayern) die Situation sportlich. "Das pusht alle noch mal mehr, im Training die Bestleistung herauszuholen", sagte die 27-Jährige, die sich gute Chancen auf einen Stammplatz im Mittelfeld ausrechnen darf.

Ab der kommenden Woche (21. bis 29. Juni) steht erneut in Herzogenaurach das finale Trainingslager inklusive der Generalprobe gegen die Schweiz in Erfurt (24. Juni) an. Am 3. Juli reist der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister ins EURO-Basislager nach London. In der EM-Gruppe B trifft das DFB-Team auf Dänemark (8. Juli), Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli).