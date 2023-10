Nach gründlichen Untersuchungen hat Torhüter Etienne Vaessen vom niederländischen Fußball-Erstligisten RKC Waalwijk am Sonntag das Krankenhaus wieder verlassen. Der 28-Jährige war am Samstag im Spiel gegen Rekordmeister Ajax Amsterdam nach einem schweren Zusammenprall reanimiert worden. Die Partie wurde abgebrochen.

"Es geht ihm besser", sagte RKC-Kapitän Michiel Kramer in der NOS-TV-Sendung "Studio Voetbal". Vaessen sei "mit einem Arzt und unserem Physiotherapeuten nach Hause gegangen. Im Krankenhaus wurde ein Scan gemacht. Es gab glücklicherweise keine Blutungen."

Vaessen war mit dem früheren Leipziger Brian Brobbey zusammengekracht, am Kopf getroffen worden und hatte seine Zunge verschluckt. "Man hofft, dass man solche Momente nie erlebt. Wenn man eine Wiederbelebung sieht, ist man zu Tode erschreckt", so Kramer. Der niederländische Fußballverband KNVB hat noch kein Datum festgelegt, an dem das in der 85. Minute beim Stand 2:3 abgebrochene Spiel fortgesetzt wird.