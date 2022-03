Beim Gedanken an das nach 763 Tagen wieder ausverkaufte Stadion von Borussia Dortmund am Samstag gegen RB Leipzig wird Hans-Joachim Watzke emotional.

Dortmund (SID) - Beim Gedanken an das nach 763 Tagen wieder ausverkaufte Stadion von Borussia Dortmund am Samstag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) wird Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ganz emotional. "Das fasst einen an", sagte der 62-Jährige bei Sky: "Ich freue mich sehr auf 81.365 Zuschauer. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen skeptisch war, ob wir das Stadion sofort ausverkauft bekommen. Aber meine Mitarbeiter haben gesagt, dass wir das schaffen, und wir haben es geschafft."

Durch die Coronavirus-Pandemie und die damit ausgebliebenen Zuschauereinnahmen habe der BVB einen großen wirtschaftlichen Schaden erlitten. "Wir haben insgesamt 120 Millionen Euro verloren. Das ist unfassbar. Es erleichtert uns jetzt, aber es ist eine Momentaufnahme", sagte Watzke und hofft, dass Beschränkungen der Vergangenheit angehören: "Die Politik muss verstehen, dass wir diesen Weg weitergehen müssen. Es wird aber noch einige Jahre dauern, das aufzuholen, was wir verloren haben. Jetzt müssen wir nach vorne schauen und den Moment genießen."