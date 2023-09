DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat eine bereits erfolgte Einigung mit Julian Nagelsmann für den Posten als neuer Bundestrainer dementiert. "Es ist noch gar keine Entscheidung gefallen", sagte der Chef von Borussia Dortmund am Dienstagabend vor dem Auftakt bei Paris St. Germain in der Champions League bei Prime Video: "Die Gremien haben noch gar nicht getagt, also kann auch keine Entscheidung gefallen sein."

Nagelsmann sei aber ein "Top-Trainer, darüber müssen wir gar nicht reden", sagte Watzke. Dass es Gespräche mit dem 36 Jahre alten Trainer gebe, könne er bestätigen. "Aber alles andere muss man sehen. Wir brauchen nur irgendwann eine zeitnahe Entscheidung. Aber in die USA würden wir gerne gut aufgestellt reisen", erklärte Watzke.