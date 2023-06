Die ehemalige Nationaltorhüterin Lisa Weiß wird bei Fortuna Düsseldorf Koordinatorin für den Mädchen- und Frauenfußball. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, folgt die 35-Jährige am 15. Juli auf Rudolf Schwarzer, der diese Rolle ehrenamtlich bekleidet hatte und maßgeblich an Einführung und Aufbau der Abteilung in der vergangenen Saison beteiligt war.

Weiß war zuletzt für den VfL Wolfsburg aktiv und beendete ihre Karriere nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona (2:3). Für die deutsche Nationalmannschaft kam die gebürtige Düsseldorferin viermal zum Einsatz.