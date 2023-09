Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan steht in der Vorauswahl zum FIFA-Weltfußballer. Der Weltverband veröffentlichte am Donnerstag die Shortlist der "The Best FIFA Football Awards". Insgesamt werden elf Spieler gelistet, darunter fünf Akteure von Triple-Sieger Manchester City. Den Titel dürften der argentinische Weltmeister und Titelverteidiger Lionel Messi sowie Europas Fußballer des Jahres Erling Haaland (Norwegen) unter sich ausmachen.

Deutlich mehr Hoffnungen als Gündogan auf eine Auszeichnung kann sich sein DFB-Kollege Marc-Andre ter Stegen machen. Die Nummer eins vom FC Barcelona steht ebenso auf der Welttorhüter-Shortlist wie Yassine Bounou (Marokko), Thibaut Courtois (Belgien), Ederson (Brasilien) und Andre Onana (Kamerun). Bei den Frauen schaffte es DFB-Torhüterin Ann-Kathrin Berger vom FC Chelsea auf die Liste.

Die 16 Nominierten für die Wahl zur Weltfußballerin führt ein spanisches Weltmeister-Quartett an. Auch Jennifer Hermoso, die von Verbandspräsident Luis Rubiales bei der Siegerehrung unvermittelt auf den Mund geküsst wurde, steht in der engeren Auswahl.

Bei den Trainern hat Pep Guardiola wohl die größten Chancen, der Coach von Haaland bei City gewann zuletzt auch die Wahl zu Europas Trainer des Jahres. Ebenso wie Sarina Wiegman, die Nationaltrainerin Englands, ist eine von vier nominierten Trainern oder Trainerinnen einer Frauenmannschaft.

Die internationale Jury besteht aus den Kapitänen und Trainern der Nationalteams sowie ausgewählten Journalisten und Fans aus aller Welt. Die Abstimmung läuft bis Freitag, 6. Oktober.