London (SID) - Nach ihrem Kreuzbandriss kurz vor EM-Beginn wird Weltfußballerin Alexia Putellas aus Spanien am Dienstag operiert. Das teilte ihr Verein FC Barcelona via Twitter mit. Ihre Teamkolleginnen der spanischen Nationalmannschaft treffen am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) bei der Endrunde in England in London-Brentford auf die deutsche Auswahl.

Die 28 Jahre alte offensive Mittelfeldspielerin, die einer der Stars der EM werden sollte, hatte sich eine Woche zuvor im Training am linken Knie verletzt.