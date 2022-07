Isabell Werth steht mit ihrem aktuellen Spitzenpferd Quantaz an der Spitze der deutschen Dressur-Equipe für die Weltreiterspiele in Herning.

Köln (SID) - Die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) steht mit ihrem aktuellen Spitzenpferd Quantaz an der Spitze der deutschen Dressur-Equipe für die Weltreiterspiele in Herning (6. bis 14. August). Zum Team von Bundestrainerin Monica Theodorescu gehören außerdem der zweimalige deutsche Vizemeister Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain und Bluetooth, Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso und Daily Mirror sowie Vielseitigkeits-Europameisterin Ingrid Klimke ( Münster) mit Franziskus.

In derselben Besetzung hatte Deutschland beim CHIO in Aachen den zweiten Platz hinter der dänischen Equipe um die große WM-Favoritin Cathrine Dufour belegt. In der Soers war Werth als Schlussreiterin auf Siegkurs gewesen, ehe sie wegen Blut am Maul von Quantaz abgeklingelt und disqualifiziert wurde.

Ersatzpaar in Herning sind die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) und Faustus. Schneider hätte mit ihrem Spitzenpferd Showtime zur Vierer-Equipe gehört, allerdings hatte sie den 16-jährigen Wallach in Aachen wegen fehlender Frische aus dem Wettbewerb zurückgezogen und war damit wegen eines fehlenden Leistungsnachweises aus der WM-Equipe gestrichen worden.