London (SID) - Die österreichische Fußball-Nationalspielerin Carina Wenninger stellt sich auf ein sehr intensives EM-Viertelfinale gegen Deutschland ein. "Es wird ein super Duell und sicher hart zur Sache gehen", sagte die Innenverteidigerin vor dem K.o.-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Brentford.

15 Jahre lang hat Wenninger (31) für Bayern München gespielt, Deutschland sei daher "ein Stück weit ihre zweite Heimat". Gegen das DFB-Team werde sie mit Österreichs Defensive stark gefordert sein: "Sie haben eine extrem hohe Qualität und viel Geschwindigkeit."

Auch Teamchefin Irene Fuhrmann sprach voller Respekt von einem Gegner, der "kaum Schwächen gezeigt" habe. Deutschland verfüge über "so viele Spielerinnen mit unterschiedlichen Qualitäten", die in diesem Turnier zudem "als Kollektiv auftreten".

Für den zweiten EM-Halbfinaleinzug nach 2017 glaube ihre Mannschaft aber daran, "dass wir Deutschland zu Fehlern zwingen können." Die 13 aktuellen Bundesliga-Profis in ihrem Kader empfindet Fuhrmann dabei als Vorteil: "Weil sie wissen, was sie erwartet und was es braucht, um als Sieger vom Platz zu gehen."

Noch offen war vor dem Abschlusstraining am Mittwoch der Einsatz von Kapitänin Viktoria Schnaderbeck: "Sie geht an ihr absolutes Limit, wir müssen die Kniereaktion abwarten."