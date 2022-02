Rabat (SID) - Der frühere Schalker Bundesligaprofi Marc Wilmots ist seinen Posten als Trainer des marokkanischen Fußball-Spitzenklubs Raja Casablanca schon wieder los. Der ehemalige belgische Nationaltrainer wurde am Montag nach nur drei Monaten entlassen, teilte Casablanca mit.

Wilmots, der am Dienstag seinen 53. Geburtstag feiert, hatte das Team im November übernommen und in lediglich zehn Spielen betreut. Dabei holte er vier Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen. In der Tabelle liegt das Team acht Punkte hinter dem großen Rivalen Wydad Casablanca, was Wilmots zum Verhängnis wurde.

Wilmots hatte als Spieler mit Schalke den UEFA-Pokal und den DFB-Pokal gewonnen. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere stand er bei S04 im Jahr 2003 interimsweise an der Seitenlinie. Von 2012 bis 2016 trainierte er die belgische Nationalmannschaft, dann folgten die Nationalteams der Elfenbeinküste und des Iran.