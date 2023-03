Köln (SID) - Mit vier Bundesligaspielern und der Parole "Wir schaffen das" stellen sich der neue Trainer Domenico Tedesco und die belgische Fußball-Nationalmannschaft dem Duell mit Deutschland am 28. März. Torhüter Koen Casteels vom VfL Wolfsburg, sein Teamkollege Sebastiaan Bornauw, Dodi Lukebakio von Hertha BSC und Thomas Meunier von Borussia Dortmund gehören zum 24-köpfigen Kader für das Spiel in Köln.

Sein Debüt wird der frühere Schalke-Trainer Tedesco schon am 24. März zum Start der EM-Qualifikation in Schweden geben. Für die Belgier ist es wie für Deutschland ein Neubeginn: Nach dem Aus in der WM-Vorrunde hatten langjährige Leistungsträger wie Eden Hazard und Toby Alderweireld ihren Rücktritt erklärt. Tedesco verzichtet zudem auf den früheren Dortmunder Axel Witsel (Atletico Madrid), für ihn sei aber die Tür nach einer "sehr harten Entscheidung" noch nicht zu.

Angeführt wird der WM-Halbfinalist von 2018 aber weiterhin von Kevin De Bruyne, Regisseur von Bayern Münchens Champions-League-Gegner Manchester City, und dem erfahrenen Stürmer Romelu Lukaku ( Inter Mailand).