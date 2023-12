Nach seiner schweren Verletzung hat David Alaba große Anteilnahme durch seine Mitspieler beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid erfahren. "Wir sind bei Dir, mein Bruder", schrieb Nationalspieler Antonio Rüdiger auf der Plattform X (vormals Twitter). "Ich liebe Dich", ließ Toni Kroos wissen und verzierte seine Botschaft mit drei Herzen.

Alaba hatte sich am Sonntagabend im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (4:1) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Der ehemalige Münchner wird in den kommenden Tagen operiert, sein Teilnahme mit Österreich an der EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) ist in Gefahr. "Ich liebe Dich, Bruder. Ich bin immer bei Dir. Gute Besserung!", lautete die Botschaft von Jude Bellingham.

Alaba war bei einem Zweikampf unglücklich weggeknickt. Gestützt und unter Schmerzen humpelte der 31-Jährige vom Spielfeld.