Köln (SID) - Neuseelands Fußball-Nationalmannschaft darf weiter auf ihre dritte Teilnahme an einer WM-Endrunde hoffen. Im Finale der Ozeanien-Qualifikation gewannen die favorisierten All Whites in Doha problemlos 5:0 (2:0) gegen die Salomonen und buchten damit ihr Ticket für die interkontinentalen Play-offs.

Dort trifft die Mannschaft um den früheren Unterhachinger Torwart Stefan Marinovic am 13. oder 14. Juni auf den Vierten der Mittel- und Nordamerika-Ausscheidung. Der Sieger qualifiziert sich für das Turnier in Katar vom 21. November bis 18. Dezember. Neuseeland war 1982 und 2010 bei der WM jeweils in der Vorrunde ausgeschieden.