Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewährt bei und vor der WM in Katar tiefe Einblicke. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt gab, wird die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bei der Vorbereitung und während des Turniers (20. November bis 18. Dezember) von einem Kamerateam von Amazon begleitet. Die sechsteilige Dokumentation der Serie "All or Nothing" soll im Frühjahr 2023 verfügbar sein.

"Das Amazon-Team begleitet uns intensiv und bietet viele exklusive Einblicke in unsere Abläufe", sagte Flick: "Die Doku verfolgt uns bei unserem Ziel zurück an die Weltspitze und zeigt, wie hart wir dafür arbeiten. Mit der WM steht unsere größte Challenge noch an. Es wird herausfordernd, emotional und am Ende hoffentlich erfolgreich."