Doha (SID) - Für die Fußball-WM in Katar sind bislang rund 800.000 Tickets verkauft worden. Das teilte der Weltverband FIFA am Mittwoch mit. Karten für das Eröffnungsspiel und das Finale waren demnach besonders begehrt.

Neben Katar, England, den USA oder Mexiko gehört auch Deutschland zu den zehn Ländern, aus denen die meisten Tickets gekauft wurden. Zudem war die Nachfrage in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Indien, Brasilien, Argentinien und Saudi-Arabien hoch.

Am Freitag (18.00 Uhr/ARD) werden in der katarischen Hauptstadt Doha die WM-Gruppen ausgelost. Am 5. April beginnt die zweite Verkaufsphase. Insgesamt wurden in der ersten Phase 804.186 Tickets verkauft.