Bundestrainerin Voss-Tecklenburg vertraut in den beiden noch ausstehenden WM-Qualifikationsspielen ihren Heldinnen von der Fußball-EM in England.

Köln (SID) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vertraut in den beiden noch ausstehenden WM-Qualifikationsspielen ihren Heldinnen von der Fußball-EM in England. 21 Spielerinnen aus dem Team, das ins Finale des Turniers einzog und in Wembley den Gastgeberinnen unterlag, wurden für die WM-Qualifikationsspiele in der Türkei (3. September) und Bulgarien (6. September) berufen.

Lediglich Marina Hegering (Fußverletzung) und Ann-Katrin Berger (private Gründe) sind nicht dabei. Weiterhin fehlen Dzsenifer Marozsan (Rekonvaleszenz nach Kreuzbandriss) und Melanie Leupolz (Schwangerschaft). Den 24-köpfigen Kader komplettieren Martina Tufekovic, Jana Feldkamp und Sjoeke Nüsken.

"Die Wochen während der EM waren für uns alle intensiv, kräftezehrend, aber auch unglaublich beeindruckend. Die Akkus sind jetzt weitestgehend wieder aufgeladen, und nun wollen wir den Schwung aus der EM mit in die WM-Qualifikation nehmen", sagte Voss-Tecklenburg: "Wir haben das klare Ziel, mit zwei Siegen die Qualifikation abzuschließen und dabei überzeugende Leistungen auf den Platz zu bringen."

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) führt die Qualifikationsgruppe H mit drei Punkten Vorsprung auf Serbien an. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt für die WM (20. Juli bis 20. August 2023) in Australien und Neuseeland.