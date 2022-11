Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft könnte am Sonntag erstmals in ihrer Geschichte schon nach dem zweiten Gruppenspiel der WM-K.o. ereilen.

Doha (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft könnte am Sonntag erstmals in ihrer Geschichte schon nach dem zweiten Gruppenspiel der WM-K.o. ereilen. Dies wäre der Fall, wenn das DFB-Team gegen Spanien verliert und zuvor Japan gegen Costa Rica mindestens einen Punkt holt. Sollte Deutschland gegen Spanien dagegen mindestens ein Remis erreichen, fällt die Entscheidung um den Einzug ins Achtelfinale definitiv erst am letzten Spieltag.

Die Konstellationen des DFB-Teams im Überblick:

- Bei einer Niederlage gegen Spanien

... hat Deutschland keine Chance mehr auf das Achtelfinale, sollte Japan zuvor gegen Costa Rica mindestens einen Punkt holen.

... ist das Weiterkommen noch möglich, wenn Costa Rica zuvor gegen Japan gewinnt. Dann bräuchte das DFB-Team aber am letzten Spieltag gegen Costa Rica zwingend einen Sieg sowie einen spanischen Erfolg gegen Japan. Deutschland bräuchte dann im Dreiervergleich mit Japan und Costa Rica (alle 3 Punkte) die beste Tordifferenz, um Zweiter zu sein.

- Bei einem Remis gegen Spanien

... wird es bei einem vorherigen Sieg Japans gegen Costa Rica äußerst schwer. Deutschland bräuchte dann am letzten Spieltag zwingend eine Niederlage Spaniens gegen Japan und einen hohen Sieg gegen Costa Rica, um die glänzende Tordifferenz der dann punktgleichen Iberer zu überflügeln.

... bei einem vorherigen Remis zwischen Japan und Costa Rica stünde Deutschland am letzten Spieltag gegen Costa Rica ebenfalls unter Siegzwang. Sollten Japan und Spanien dann unentschieden spielen, würde sogar dieser Sieg nicht mehr helfen. Gibt es dagegen einen Verlierer, müsste Deutschland die Tordifferenz dieser unterlegenen Mannschaft übertreffen.

... bestehen bessere Chancen, wenn Costa Rica zuvor Japan schlägt. Dann würde Deutschland am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Costa Rica Platz zwei erreichen, wenn Spanien gleichzeitig Japan schlägt. Wenn nicht, kommt es auf die Tordifferenz an.

- Bei einem Sieg gegen Spanien

... kann Deutschland am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Costa Rica das Achtelfinale aus eigener Kraft erreichen. Einzige Ausnahme: Japan gewinnt erst gegen Costa Rica und verliert zum Abschluss gegen Spanien. Dann käme es zwischen Spanien, Deutschland und Japan (alle 6 Punkte) zu einem Dreiervergleich, bei dem das Team mit der schlechtesten Tordifferenz ausscheiden würde. Theoretisch wäre für Deutschland nach einem Sieg gegen Spanien das Weiterkommen auch bei einem Remis gegen Costa Rica möglich.