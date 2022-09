Köln (SID) - Seit 2007 ist "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" auf Sendung und hat im Laufe der letzten 15 Jahre Kultstatus bekommen. Am Sonntag (22.15 Uhr/WDR) sitzt Moderator Arnd Zeigler nun zum 500. Mal hinter seinem Schreibtisch. "Das ist wirklich etwas, auf das ich lange hingefiebert habe", sagte der 57-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Zur Jubiläumsausgabe erwartet die Zuschauer wie eigentlich immer eine "pickepackevolle Sendung" mit doppelter Sendezeit, Rückblicken und vielen spannenden Überraschungen und Gästen.

500 Folgen in 15 Jahren - in dieser Zeit habe sich der Fußball laut Zeigler "sehr verändert", der Amateursport und kleinere Vereine werden immer wichtiger für die Sendung. "Wir sind ganz dicht dran am Fußball und eben nicht nur am Profigeschäft, das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal", sagte der Stadionsprecher von Werder Bremen.

Vor allem das "Kacktor des Monats" als humoristisches Pardon zum "Tor des Monats" der Sportschau erfreut sich großer Beliebtheit: "Wenn irgendwo ein skurriles Tor fällt, dann gibt es auf Hunderten von Sportplätzen in ganz Deutschland als erstes den Gedanken: Das müssen wir Zeigler schicken. Und das mögen wir total, weil dadurch ein direkter Kontakt zu den Sportplätzen hergestellt wird, von denen man vor 20 Jahren nie etwas mitbekommen hätte."

Und mit der 500. Sendung soll noch lange nicht Schluss sein: "Wir bekommen viel Feedback, dass vielen Menschen etwas fehlen würde, wenn es diese Sendung nicht mehr geben würde", sagte der Moderator, "von daher ist es unser Ehrgeiz, in Bewegung zu bleiben und so lange weiterzumachen, wie es uns Spaß macht."