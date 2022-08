Ehning lag in der reinen Zeitwertung als einziger im Zwischenklassement unter 80 Sekunden.

Herning (SID) - Mit einem Abwurf am drittletzten Hindernis hat der deutsche Startreiter Marcus Ehning (Borken) mit seinem Hengst Stargold beim Zeitspringen im Rahmen der WM in Herning eine erstklassige Ausgangsposition verpasst. Ehning lag in der reinen Zeitwertung als einziger im Zwischenklassement unter 80 Sekunden, kam aber durch die vier Sekunden Zeitstrafe auf 83,88 Sekunden und ist damit bereits auf Platz sechs zurückgefallen.

"Das ist eines der besten Pferde, die ich je hatte", sagte der 48-Jährige: "Es ist ein abnormales Gefühl mit dem." Bis zum Abwurf sei alles "vom Allerfeinsten" gelaufen, dann habe er gedacht, "lass' den lang, der ist gut drauf, aber am Ende fehlte mir ein Tick Spannung. Hoffen wir mal, dass die anderen gut nachlegen können."

Jana Wargers (Hamburg) drehte mit Limbridge zwar eine Nullrunde, ihre Zeit von 87,23 Sekunden reichte aber zunächst nur für Platz 14. "Ich bin ja eine eher ruhige Person", sagte Wargers: "Es ist auch sehr wichtig für das Pferd, diese Ruhe auszustrahlen. Ich kann mich auf ihn verlassen, und das gibt mir ein gutes Gefühl."

Aus der deutschen Equipe von Bundestrainer Otto Becker gehen noch Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria und Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator in den Parcours.