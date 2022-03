London (SID) - Teammanager Jürgen Klopp hat die Profis des FC Liverpool ungeachtet ihrer Erfolgsserie in der Premier League vor Nachlässigkeiten gewarnt. "Das Momentum ist die zerbrechlichste Blume auf diesem Planeten. Wenn jemand auf sie tritt, dann musst du hart arbeiten, um das Momentum zurückzuholen", sagte der Coach nach dem 2:0-Sieg beim FC Arsenal in London.

Für die Reds war dieser Erfolg der achte Ligasieg in Serie. Das Team rückte dadurch mit 69 Punkten bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Manchester City heran. Zum direkten Duell der beiden Rivalen kommt es am 10. April in Manchester.