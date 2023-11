Australiens Fußball-Nationaltrainer Graham Arnold empfindet die Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Palästina in der kommenden Woche als "ziemlich stressig". Der 60-Jährige bezeichnete den Konflikt nach dem Angriff der Hamas auf Israel als "schrecklich", sagte aber, sein Team müsse sich auf den Fußball konzentrieren. "Was wir kontrollieren können, ist unsere Leistung, das Spiel gegen Palästina und die Aufgabe, die wir für Australien erledigen müssen", fügte Arnold nach dem standesgemäßen 7:0 (4:0) zum Auftakt in Melbourne gegen Bangladesh an.

"Natürlich haben wir großes Mitgefühl für alle, die mit den Ereignissen konfrontiert sind, aber wie gesagt, es ist ein Fußballspiel, und das bringt allen viel Freude", sagte Arnold. Australiens Spiel gegen Palästina am Dienstag sollte ursprünglich im Westjordanland ausgetragen werden, wurde aber wegen des Krieges nach Kuwait-Stadt verlegt. Palästina erreichte bei seinem Quali-Auftakt ein 0:0 im Libanon.