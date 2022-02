Wolverhampton (SID) - Der Videoclip von Lea Schüllers Textil-Check sorgte in den sozialen Netzwerken für Erheiterung. Eine Kamera hatte eingefangen, wie die Fußball-Nationalstürmerin im Stadiontunnel vor dem Länderspiel gegen Spanien hektisch den Reißverschluss ihrer Trainingsjacke zur Hälfte öffnete, um zu prüfen, ob sie das richtige Shirt trug. Am Tag danach klärte die 24-Jährige die Szene auf.

"Wir waren relativ früh fertig und schon im Spielertunnel, da hat man dann genügend Zeit, nervös zu werden", sagte Schüller in einer Medienrunde am Freitag. Dann checkten die beiden Mitspielerinnen vor ihr, Klara Bühl und Lena Oberdorf, ihre Trikots, "was man auf dem Video blöderweise nicht sieht. Und dann hab ich mir gedacht: Schau ich auch lieber noch mal nach, ob ich das richtige Trikot anhabe. Und das wurde dann natürlich gefilmt..."

Schüller rettete dem DFB-Team in Middlesbrough zum Start ins EM-Jahr beim Vorbereitungsturnier in England anschließend ein 1:1 (0:0) gegen Spanien. In der 88. Minute glich die Bayern-Stürmerin aus, nachdem Weltfußballerin Alexia Putellas (46.) die Ibererinnen in Führung gebracht hatte. Es war Schüllers 24. Tor im 35. Länderspiel und der erste Gegentreffer für Spanien seit März 2020.

Nun geht es für die deutsche Auswahl im nächsten Härtetest in der EM-Vorbereitung am Sonntag (21.15 Uhr/sportschau.de) in Wolverhampton gegen Olympiasieger Kanada, der zum Auftakt am Donnerstag ebenfalls 1:1 gegen die Engländerinnen spielte. "Wir haben uns das angeschaut, da war schon auffällig, dass sie schnelle Spielerinnen haben", sagte Schüller.