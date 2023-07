Das Testspiel zwischen Tottenham Hotspur und Leicester City in Bangkok ist nach heftigen Regenfällen kurzfristig abgesagt worden.

Harry Kane wärmte sich auf, doch dann fiel die Partie ins Wasser: Das Testspiel zwischen Tottenham Hotspur und Leicester City in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist nach heftigen Regenfällen kurzfristig abgesagt worden. Helfer hatten noch versucht, den Rasen im Rajamangala National Stadium von den Wassermassen zu befreien, doch nach 45 Minuten entschieden sich die Offiziellen zu einer Absage.

Für das Premier-League-Team um den von Bayern München umworbenen Kane läuft die Asien-Tour bislang alles andere als geplant. Am kommenden Mittwoch sollte Tottenham eigentlich in Singapur gegen die AS Rom spielen. Der italienische Serie-A-Klub sagte wegen Problemen mit den Organisatoren seine Asien-Reise aber ab, stattdessen spielen die Spurs nun gegen Singapurs Erstligisten Lion City Sailors.