Wegen zweier Krankheitsfälle müssen die deutschen Kunstturner ersatzgeschwächt zu den am Sonntag beginnenden Weltmeisterschaften in Liverpool reisen.

Hamburg (SID) - Wegen zweier Krankheitsfälle müssen die deutschen Kunstturner ersatzgeschwächt zu den am Sonntag beginnenden Weltmeisterschaften in Liverpool reisen. Lucas Kochan aus Cottbus wird durch den deutschen Pauschenpferd-Meister Pascal Brendel (Wetzlar) ersetzt, neuer Reserveturner ist anstelle von Nick Klessing aus Halle der Böckinger Milan Hosseini, nationaler Titelträger am Boden.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz ihre WM-Teilnahme wegen einer Verletzung im rechten Fußgelenk absagen müssen. Anstelle der 25-Jährigen wird in der englischen Metropole Lea Marie Quaas (ebenfalls Chemnitz) an die Geräte gehen.