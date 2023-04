Köln (SID) - Der FC Arsenal ist auf dem Weg zu seiner ersten englischen Fußball-Meisterschaft seit 19 Jahren ins Straucheln geraten. Die Gunners kamen am Ostersonntag im Topspiel beim FC Liverpool nach Zwei-Tore-Führung über ein 2:2 (2:1) nicht hinaus. Der Vorsprung des Tabellenführers der Premier League auf Bayern Münchens Champions-League-Gegner Manchester City beträgt damit sechs statt acht Punkte.

City, das am Samstag 4:1 beim FC Southampton gewonnen hatte, hat noch ein Spiel mehr zu absolvieren als der FC Arsenal. Am 26. April steht in Manchester zudem noch das direkte Duell der beiden großen Titelanwärter auf dem Programm.

Liverpools deutscher Teammanager Jürgen Klopp bekommt zwar weiter keine Konstanz in die Leistungen seiner Mannschaft, er konnte sich aber über die intakte Moral seiner Profis freuen. "Das ist eine ganz merkwürdige Saison", hatte er vor dem Anpfiff gesagt: "Mal gewinnen wir historisch hoch, eine Woche später klappt dann gar nichts mehr."

Solch ein Tag schien es zunächst zu werden - Liverpool machte es dem Gegner leicht. Innenverteidiger Virgil van Dijk legte Gabriel Martinelli versehentlich das 0:1 auf (8.), vor dem 0:2 durch Gabriel Jesus (28.) wurde der Flankengeber Martinelli nicht energisch genug angegangen.

Mohamed Salah (42.) traf an der Anfield Road für Liverpool, das als Tabellenachter fernab der Europapokal-Plätze liegt. Allerdings schoss der Ägypter in einer dominanten zweiten Halbzeit der Reds auch einen Foulelfmeter neben das Tor (54.): Klopp hatte erst gar nicht hingeschaut. Jubeln durfte der Deutsche trotzdem noch einmal: Der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (87.) erzielte den verdienten Ausgleich.