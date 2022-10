Salou (SID) - Der achtmalige Weltmeister Sebastien Ogier hat die Katalonien-Rallye gewonnen und den 55. Sieg seiner Karriere gefeiert. Teilzeitkraft Ogier (Frankreich), seit diesem Jahr nur noch bei ausgewählten Läufen dabei, setzte sich im Toyota vor dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai) und seinem Markenkollegen Kalle Rovanperä (Finnland) durch, der sich Anfang des Monats in Neuseeland vorzeitig zum neuen WRC-Champion gekrönt hatte.

Ogier (38) hatte nach 19 Wertungsprüfungen 16,4 Sekunden Vorsprung auf Neuville (34), Youngster Rovanperä (22) distanzierte der Elsässer um 34,5 Sekunden. Der Sohn des früheren Weltklassefahrers Harri Rovanperä ist jüngster Champion der WM-Historie.

In der laufenden Saison nahm Ogier nur an fünf Rennen teil. Das Saisonfinale findet vom 10. bis 13. November in Japan statt.