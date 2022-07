Köln (SID) - Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft der Männer ist beim zweiten EM-Turnier ungeschlagen ins Halbfinale eingezogen. Die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) gewann am Samstag in Krakau Spiel drei gegen Belgien 12:10, dem folgte ein 14:7 gegen Frankreich.

Das Team von Bundestrainer Clemens von Grumbkow trifft als Sieger der Gruppe A damit am Sonntag in der Vorschlussrunde auf den Zweiten der B-Staffel, Portugal. Das zweite Halbfinale bestreiten Frankreich und Spanien. Beim ersten von zwei EM-Turnieren hatte sich die deutsche Mannschaft in Lissabon im Finale gegen Spanien den Sieg gesichert.

Die Teams erhalten je nach Turnierplatzierung Punkte. Nach den beiden Runden werden diese addiert und der Europameister wird gekrönt. Deutschland hatte sich 2019 durch einen Sieg gegen Spanien erstmals den Europameistertitel bei den Männern gesichert.