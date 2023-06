Zwei EM-Turniere, dazwischen der Kampf um das Olympia-Ticket - für die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft stehen nicht weniger als die Wochen der Wahrheit bevor. "Die Spieler sind sehr motiviert, wir haben uns vorbereitet und sehnsüchtig auf diese Zeit der Saison gewartet", sagte Bundestrainer Antonio Aguilar im SID-Gespräch vor dem ersten Event der Europameisterschaften im portugiesischen Vila Real de Santo Antonio (9. bis 11. Juni).

Die Mannschaft des Portugiesen sei "voll konzentriert und bereit, ihre Fähigkeiten auf dem Feld zu zeigen". Im vergangenen Jahr verpasste das "Wolfpack" mit Gesamtrang zwei denkbar knapp den Titel - nun will es den finalen Schritt gehen, findet das zweite und entscheidende Turnier doch nach 14 Jahren erstmals wieder in Deutschland (7. bis 9. Juli) statt.

"Mit der deutschen Nationalmannschaft das Turnier zu gewinnen, wäre für uns alle eine außergewöhnliche Leistung", betonte Aguilar, zu seiner aktiven Zeit selbst mehrfacher Europameister: "Es ist ein großartiger Moment für das deutsche Rugby, Gastgeber eines so wichtigen Ereignisses zu sein, und es verstärkt unsere Motivation, eine außergewöhnlich gute Leistung zu bringen."

Doch bevor in Hamburg die EM-Party steigen kann, muss die deutsche Mannschaft im Süden Portugals den Grundstein legen - schließlich soll auch bei den European Games in Krakau (25. bis 27. Juni) der Traum von der ersten Olympia-Qualifikation in Erfüllung gehen.

"Natürlich wollen wir in Portugal gut abschneiden und Selbstvertrauen für Krakau tanken", sagte der Bundestrainer. Sollte am Ende der Wochen der Wahrheit auch noch der EM-Titel im eigenen Land dazukommen, wäre das nicht nur für Aguilar "persönlich erfüllend, sondern auch immens wichtig für den Rugbysport in Deutschland".