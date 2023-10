Am legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans könnten in Zukunft emissionsfreie Rennwagen in einer eigenen Rennklasse teilnehmen.

Am legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans könnten in Zukunft emissionsfreie und wasserstoffbetriebene Rennwagen in einer eigenen Klasse teilnehmen. Das Joint Venture MissionH24 hat am Mittwoch die neue Version eines nachhaltigen Prototyps präsentiert mit dem Ziel, Wasserstoff als Treibstoff im Wettbewerb zu etablieren. Das Joint Venture ist ein Zusammenschluss des Veranstalters der 24 Stunden von Le Mans (ACU) und H24Project.

Der Rennwagen soll mit Wasserstoff-Zellen und Tanks ausgerüstet sein. 872 PS soll der Elektromotor des futuristisch anmutenden Autos leisten und es mit einer Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h über den weltbekannten Asphalt im französischen Le Mans treiben. Auch bei den Reifen steht das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. Bis 2030 sollen für die Herstellung 40 Prozent biologisch erzeugte oder recycelte Materialien eingesetzt werden. 2050 sollen es 100 Prozent sein.

Einen Namen gibt es für den Rennwagen noch nicht. MissionH24 will, dass die Fans auf Social Media Namensvorschläge kommentieren. Am 13. November soll dann ein ausgewählter Name auf Instagram und Co. veröffentlicht werden.

"Ich bin sicher, dass dieser neue Prototyp ein weiterer großer Schritt sein wird. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu fahren", sagte Entwicklungspilot Norman Nato. Neben seinem Engagement bei MissionH24 ist er seit 2021 in der Formel E aktiv (ein Sieg). Der Wagen "beweist, dass Wasserstoff tatsächlich eine der Mobilitätslösungen von morgen ist", sagte der zweite Fahrer Stephane Richelmi.

Die Vorstellung des Autos ist ein weiterer Schritt in Richtung Emissionsfreiheit und Einführung einer eigenen Wasserstoff-Rennklasse. Seit 2018 arbeitet das Joint Venture MissionH24 daran, den Treibstoff in der Langstrecken-WM zu etablieren. Zwei Autos wurden schon entwickelt. Bis Januar 2025 soll die Entwicklung des neuen Prototyps weitergehen. Danach sind der Bau des Fahrzeugs und erste Tests auf der Rennstrecke geplant.