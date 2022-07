Aachen (SID) - Vielseitigkeits-Europameisterin Ingrid Klimke geht nie ohne ein kleines Stofftier in den Geländeparcours. "Willberry Wonder Pony" heißt ihr kleiner Begleiter, den sie wie viele andere Reiter hinten an der Schutzweste befestigt hat. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein herkömmlicher Glücksbringer, transportiert eine tragische Geschichte.

Es ist die Geschichte von Hannah Francis, einer jungen englischen Reiterin, die 2015 kurz vor ihrem 17. Geburtstag mit der Diagnose Knochenkrebs konfrontiert wurde. Sie erzählt ihre Geschichte fortan in einem Blog aus der Sicht ihres Stoffponys Willberry und entwickelt eine Idee. Das Kuscheltier wird Hauptdarsteller einer Spendenaktion, mit der Hannah Geld für die Krebsforschung sammelt.

Pony Willberry geht in Serie, für 20 englische Pfund pro Stück wird der kleine Begleiter verkauft. Viele Reiter schließen sich der Aktion an, sie tragen Pony Willberry bei ihren Wettkämpfen bei sich - so wie Ingrid Klimke. Sie hat das kleine Stofftier auch bei Siegerehrungen und Pressekonferenzen dabei, Willberry ist ihr ein treuer Begleiter geworden.

Hannah Francis erlebte ihren 18. Geburtstag nicht mehr, doch ihr Vermächtnis lebt weiter. Auch die Sponsoren haben längst ihr Herz für Pony Willberry entdeckt. In Aachen zahlte der Titelsponsor der Vielseitigkeit für jeden Reiter, der Willberry mit ins Gelände nahm, einen Betrag für die Charity-Aktion.