Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll (Düsseldorf) kann wegen einer Schulterverletzung nicht an der bevorstehenden Einzel-WM in Durban teilnehmen.

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll ( Düsseldorf) kann wegen einer Schulterverletzung nicht an der bevorstehenden Einzel-WM in Durban (20. bis 28. Mai) teilnehmen. Diese Entscheidung gab der 42 Jahre alte WM-Dritte von 2021 und Rekordeuropameister am Dienstag elf Tage vor Beginn der Titelkämpfe bekannt.

"Ich muss diese Entscheidung schweren Herzens treffen, weil mein Fokus ganz klar auf den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris liegt. Deshalb muss ich das Problem jetzt richtig an der Wurzel packen und umfassend ausräumen. Unter tatkräftiger Hilfe meiner Vertrauensärzte und Physiotherapeuten bin ich auf einem sehr guten Weg", begründete Boll seinen WM-Verzicht.

Der frühere Weltranglistenerste, der zuletzt Ende Februar am Tisch gestanden hatte, will bis zu den zur Olympia-Qualifikation gehörenden European Games in Krakau (21. Juni bis 2. Juli) wieder einsatzbereit sein. Für Timo Boll rückt Ruwen Filus ( Fulda-Maberzell) ins deutsche WM-Team.