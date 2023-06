Simone Blum schickt ihre WM-Partnerin Alice beim CHIO in der Aachener Soers in den sportlichen Ruhestand.

Super-Kulisse zum Abschied eines Super-Pferdes: Simone Blum schickt ihre WM-Partnerin Alice beim CHIO in der Aachener Soers in den sportlichen Ruhestand. Zwischen den beiden Durchgängen des Nationenpreises am Abend des 29. Juni drehen Blum und Alice letztmals gemeinsam eine Runde vor großem Publikum in der Soers.

Mit Alice, der mittlerweile 16 Jahre alten hellbraunen Stute, begann die Erfolgsgeschichte von Simone Blum. Bei den deutschen Meisterschaften 2016 in Balve gewannen die beiden den Titel in der separat ausgetragenen Amazonen-Konkurrenz. Es folgte ein rasanter Aufstieg mit dem Höhepunkt des WM-Titels 2018 in Omaha. Bei der EM 2019 in Rotterdam erlitt Alice dann eine Verletzung am Bein - und fand nie mehr zu ihrer alten Form zurück.

"Ohne Alice wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin", sagt Simone Blum: "Sie war schon immer mein Herzenspferd. Dadurch, dass sie so speziell ist, haben wir eine ganz besondere Verbindung." Und ein so besonderes Pferd soll natürlich in einem ganz besonderen Ambiente verabschiedet werden. "Die Atmosphäre in Aachen ist einzigartig", sagt Blum: "Ich freue mich sehr, dass sich Alice dort noch einmal von ihrem Lieblingspublikum feiern lassen darf."