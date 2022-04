Meister und Pokalsieger Alba Berlin muss in den letzten Hauptrundenspielen in der Basketball Bundesliga (BBL) ohne Tim Schneider auskommen.

Berlin (SID) - Meister und Pokalsieger Alba Berlin muss in den letzten Hauptrundenspielen in der Basketball Bundesliga (BBL) ohne Tim Schneider auskommen. Der Forward wurde laut Vereinsmitteilung nach einem Meniskuseinriss am rechten Knie operiert. Wann der 24-Jährige auf das Parkett zurückkehren kann, ist noch nicht absehbar.

US-Center Ben Lammers hat dagegen seinen Muskelfaserriss im Gesäßmuskel so gut wie auskuriert und kann nach Klubangaben bald wieder zum Einsatz kommen. Bei Marcus Eriksson geht die Plantarsehnenentzündung im linken Fuß zwar zurück, es ist aber weiter offen, wann der Schwede wieder spielen kann. Eriksson ist seit Ende Januar verletzt.