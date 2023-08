Alba Berlin hat für die kommende Saison in der Basketball Bundesliga ( BBL) den früheren NBA-Profi Matt Thomas (29) verpflichtet. Der Shooting Guard aus den USA kommt vom griechischen EuroLeague-Team Panathinaikos Athen und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Thomas absolvierte von 2019 bis 2022 insgesamt 121 Spiele für die NBA-Klubs Toronto Raptors, Utah Jazz und Chicago Bulls. Berlin ist seine vierte Station in Europa nach Obradoiro CAB, Valencia BC (beide Spanien) und Athen. "An diesem Punkt in seiner Karriere will er sich noch einmal weiterentwickeln und bei uns sein ganzes Basketballkönnen zeigen. Wir sind fest davon überzeugt, dass er perfekt zu uns passt", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.