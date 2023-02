Frankfurt am Main (SID) - Team-Europameisterin Katharina Bauer hat als erste deutsche Bogenschützin überhaupt den Spitzenplatz in der Weltrangliste übernommen. "Das freut mich natürlich mega, und ich bin sehr stolz darauf, es als erste Deutsche geschafft zu haben", sagte die 27-Jährige. Es sei "schön", den ganzen Unterstützern und Förderern "etwas mit so einer Platzierung zurückgeben zu können. Aber jetzt konzentriere ich mich wieder im Hier und Jetzt."

Bauer löste die Britin Bryony Pitman an der Spitze des Rankings ab. Am kommenden Wochenende startet die Oberbayerin beim prestigeträchtigen Hallen-Event in Las Vegas. Jahreshöhepunkt wird im Sommer die Heim-Weltmeisterschaft in Berlin (31. Juli bis 6. August) sein.