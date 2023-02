Skispringerin Katharina Althaus hat in der Qualifikation für den ersten Wettbewerb bei der Nordischen Ski-WM in Planica eine starke Leistung gezeigt.

Planica (SID) - Skispringerin Katharina Althaus hat in der Qualifikation für den ersten Wettbewerb bei der Nordischen Ski-WM in Planica eine starke Leistung gezeigt und ihre Medaillenambitionen unterstrichen. Die formstarke WM-Zweite von 2019 sprang von der Normalschanze am Mittwochabend auf 98,5 m und führte das DSV-Team als beste Deutsche auf Platz zwei an.

Neben der Oberstdorferin Althaus, die nach bislang sechs Weltcup-Siegen in diesem Winter in Planica ihr erstes Einzel-Gold bei einem Großereignis anpeilt, zeigte auch Anna Rupprecht (Degenfeld) eine starke Leistung und landete mit ihrem 96-m-Sprung auf dem sechsten Platz. Selina Freitag (Aue) als Zwölfte und Luisa Görlich (Lauscha) als 20. komplettierten das deutsche Ergebnis.

Letzten Endes schafften somit alle vier gestarteten Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) den Sprung unter die besten 40 und qualifizierten sich so für den Wettkampf am Donnerstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Den Quali-Sieg sicherte sich die auch im Training überzeugende Anna Odine Ström aus Norwegen (99,0 m), Dritte wurde mit einem Sprung auf 94,5 m die Japanerin Yuki Ito.