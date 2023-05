Verletzungssorgen, dazu mehrere Spiele ohne Bedeutung für die Tabelle. "Wir haben einen komischen Monat hinter uns", sagte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri vor dem Start in die Play-offs der Basketball Bundesliga ( BBL). Und dennoch bleibe die Meisterschaft "das einzige Ziel, das wir verfolgen, nur dafür sind wir da".

Ab Dienstag geht es im Viertelfinale gegen die BG Göttingen. Dem Hauptrundendritten München fehlen in der Meisterrunde in Kapitän Vladimir Lucic, Augustine Rubit und Othello Hunter drei Leistungsträger. "Keiner weiß, wie wir darauf reagieren", so Trinchieri. Auch sei offen, wer Lucic ersetzen könne: "Das wird uns der Court sagen, das Spiel. Es ist nun eine Rolle zu übernehmen, und wer sich dazu bereit fühlt, dem übertragen wir sie sehr gern."

Trotz aller Probleme in der laufenden Saison bleibt der Italiener optimistisch. "Nun, wir sind Dritter geworden, zwei Teams waren besser als wir. Doch als wir wirklich da sein mussten – im Pokal –, waren wir da", so Trinchieri. Die Bayern hatten sich beim Top Four in Oldenburg den Titel geholt.