Iffezheim (SID) - Arc-Sieger Torquator Tasso ist mit einer Enttäuschung in die Saison gestartet. Der Galopper des Jahres belegte im Großen Preis der Badischen Wirtschaft am letzten Tag des Frühjahrsmeetings in Iffezheim bei Baden-Baden unter Jockey Rene Piechulek nur den sechsten Rang.

Den Sieg in der mit 70.000 Euro dotierten Prüfung sicherte sich nach 2200 m der Derby-Zweite Alter Adler mit Andrasch Starke im Sattel. Platz zwei ging an Virginia Storm vor Mansour.

Torquator Tasso hatte im vergangenen Jahr als drittes deutsches Pferd sensationell den Prix de l'Arc de Triomphe in Paris gewonnen. Trainer Marcel Weiß hatte schon vor dem Rennen am Sonntag erklärt, dass der fünfjährige Hengst "noch nicht bei 100 Prozent" sei.