Köln (SID) - Der Sport wird von der Energiepreisbremse des Bundes in jedem Fall profitieren. Wie die Sportministerkonferenz (SMK) im Rahmen ihrer Tagung am Donnerstag in Mainz mitteilte, habe es seitens der Bundesregierung dazu eine "klarstellende Erklärung" gegeben. Demnach gelte der am vergangenen Mittwoch getroffene Beschluss des Bundeskanzlers und der Regierungschefs der Länder auch für Vereine.

Die SMK hält es darüber hinaus für erforderlich, dass die Sportvereine soweit sie besonderen Belastungen ausgesetzt sind, auch in die von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene Härtefallregelung einbezogen und über das Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (WSP) entlastet werden. Die SMK hatte mehrfach an den Bund appelliert, bei der Schaffung von Hilfen auch den Sport zu berücksichtigen.